Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu Yıl Dönümü Anma Programı Belli Oldu

1) ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 110'UNCU YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI BELLİ OLDU

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek tören programları belli oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Her yıl olduğu gibi Türk milleti olarak o büyük kahramanları, o büyük başarıya imza atanları hayırla yad edip rahmetle anacağız" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli programlar düzenlenecek. Bu kapsamda anma programları 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde saat 11.00'de düzenlenecek çelenk töreniyle başlayacak. Ardından Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 25 Nisan'da saat 04.30'da 'Şafak Ayini' yapılacak, saat 06.30'da da '57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü' düzenlenecek. Saat 08.30'da Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda '57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni' gerçekleştirilecek. Ardından saat 10.00'da Avustralyalılar tarafından Lone Pine Anıtı'nda anma töreni yapılacak. Şehitler Abidesi'nde saat 10.30'da 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Anma ve saat 11.30 Yeni Zelanda Anıtı'ndaki anma töreninin ardından programlar sona erecek.

'YABANCI MİSAFİRLERİMİZ DE OLACAK'

Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü etkinliklerine az zaman kaldığını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yine her yıl olduğu gibi biz Türk milleti olarak o büyük kahramanları, o büyük başarıya imza atanları hayırla yad edip rahmetle anacağız. Çanakkale ruhunu, her zaman canlı ve diri tutup gelecek kuşaklara aktaracağız. Yine 24 Nisan'da geniş katılımla, tüm milletimizle, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, devlet erkanımızla, askeri erkanımızla Tarihi Alan Başkanlığı'mızca tertip edilen törende buluşacağız. Yine o büyük kahramanları saygıyla hatırlayacağız, rahmetle anacağız. Yabancı misafirlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

'ÜST DÜZEYDE KATILIM OLACAK'

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl özellikle çok üst düzey bir katılım var. Hem İngiltere'den hem Yeni Zelanda ve Avustralya'dan diğer ülkelerden de çok üst düzeyde katılımlar olacak. Sayı olarak da binlerce ziyaretçimiz Çanakkale tarihi alanda olacak. Biz istiyoruz ki hem Türk milletinin bütün evlatları Çanakkale'de buluşsun hem de yabancılar da huzur, barış içerisinde gelip burada ziyaretlerini ve törenlerini yapsınlar. Çanakkale hem Türkiye'nin hem de dünyanın bir buluşma noktası olsun. Çanakkale tarihi alan dünyanın iyi korunmuş savaş alanı ve aynı zamanda dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Dolayısıyla hem Türkiye içerisinden hem de yurt dışından misafirlerimizi Çanakkale'de hem törenlerde hem tören sonrası zamanlarda ağırlamak, misafir etmek istiyoruz."