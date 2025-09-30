Aksaray'da Otoyolda Kaza: 1 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 4 Yaralı

1) AKSARAY'DA OTOYOLDA KAZA: 1 ASKER ŞEHİT, 1 SİVİL ÖLDÜ, 4 YARALI

AKSARAY'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1'i sivil hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Aksaray'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptığı kazada yaralanan 4 kişiden 1 askeri personel de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Böylece kazada şehit sayısı 2'e yükseldi.