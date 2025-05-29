Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Yaya Öldü: Kaza Kamerada

Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Yaya Öldü: Kaza Kamerada
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1) TEKİRDAĞ'DA VİDANJÖRÜN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ: KAZA KAMERADATEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çaptığı Ayşe Zorlu (60), hayatını kaybetti.

1) TEKİRDAĞ'DA VİDANJÖRÜN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ: KAZA KAMERADA

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çaptığı Ayşe Zorlu (60), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi, Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait E.Y. yönetimindeki 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Zorlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Zorlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, sürücü E.Y.'yi gözaltına aldı.

KAZA KAMERADA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarpmasıyla Ayşe Zorlu'nun yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zorlu'nun vidanjörün çarpmasıyla aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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