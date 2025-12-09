Haberler

Şehit Polis Memurunun Cenazesi, Samsun'a Getirildi

Güncelleme:
1) ŞEHİT POLİS MEMURUNUN CENAZESİ, SAMSUN'A GETİRİLDİİSTANBUL Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın (27) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu ateşte şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'a getirildi. Burada karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, uçaktan alınıp cenaze aracına bindirildi ve dua edildi. Albayrak'ın cenazesinin taşınması sırasında eşi İrem Albayrak ile anne Aslıhan ve babası Ramazan Albayrak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Burada düzenlenen törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Albayrak, törenin ardından kara yoluyla Ladik ilçesine götürüldü. Şehit Albayrak, yarın Arnavutlar Mahallesi'ndeki ikametinde helallik alınıp, Ladik Avcı Sultan Mehmet Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

