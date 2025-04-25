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TIR'IN ÇARPMASI İLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU,TOPRAĞA VERİLDİ

TIR'IN ÇARPMASI İLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU,TOPRAĞA VERİLDİ
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1)TIR'IN ÇARPMASI İLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU,TOPRAĞA VERİLDİŞırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için memleketi...

1)TIR'IN ÇARPMASI İLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU,TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için memleketi Uşak'ta cenaze töreni düzenlendi. Bacak'ın cenazesi Çukurağıl Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çukurağıl Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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