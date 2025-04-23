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Tabancası Kazara Ateş Alan Uzman Çavuş Şehit Oldu

Tabancası Kazara Ateş Alan Uzman Çavuş Şehit Oldu
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1) TABANCASI KAZARA ATEŞ ALAN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDUBATMAN'ın Beşiri ilçesinde 18 Nisan'da görevi sırasında silah bakımı yaparken tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

1) TABANCASI KAZARA ATEŞ ALAN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde 18 Nisan'da görevi sırasında silah bakımı yaparken tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Taş'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Olay, 18 Nisan'da sabah saatlerinde Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silah bakımı sırasında tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Şükrü Taş, bugün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Şehit Taş için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi. Şehit Taş'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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