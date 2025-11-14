Haberler

Hırvatistan'da Şehit Olan Pilotun Kazası Ortaya Çıktı

Güncelleme:
1) HIRVATİSTAN'DA ŞEHİT OLAN TÜRK PİLOT, MUĞLA'DAKİ KAZA KIRIMDA YARALI KURTULMUŞ

HIRVATİSTAN'da düşen Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, 2,5 ay önce de Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar'ın kullandığı yangın söndürme uçağı geçen 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan pilot Hasan Bahar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen kaza kırım ekibi uçakta incelemede bulundu. Görevlilerin incelemesinin ardından 1,5 tonluk 2 su tankı, vinçle kamyonete yüklendi. Uçak ise bulunduğu yerden helikopterle alınarak Ankara'ya götürüldü.

Bu olaydan yaklaşık 2,5 ay sonra pilot Hasan Bahar'ın kullandığı yangın uçağı, Hırvatistan'da kaza kırımı uğradı. Yapılan araştırmada ise pilot Bahar'ın şehit olduğu saptandı.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

2) MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

MALATYA'da otomobil, TIR ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 34 E 0353 plakalı otomobil aynı istikamette giden Ö.T. idaresindeki 23 AAZ 953 plakalı TIR'a ve N.B.'nin kullandığı 44 BF 510 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüse çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cengiz Özen'in (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.T. ve diğer yolcu Ahmet Çelik (30) ile toplu taşıma aracı sürücüsü N.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
