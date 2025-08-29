Bakan Göktaş: Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesabına Yatmaya Başladı

1) BAKAN GÖKTAŞ: DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ ANNELERİN HESABINA YATMAYA BAŞLADI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bugün itibariyle yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir dizi ziyaret için Denizli'ye geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş'ı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra ilgili kurumlarla toplantıya geçti. Toplantı sonrası Bakan Göktaş, basın mensuplarına açıklama yaptı. Göktaş, ziyaretleri kapsamında Bakanlığı'nın çalışmalarını yerinde görmenin yanı sıra sosyal hizmetleri vatandaşların talepleri ve şehrin dinamiklerine göre yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmaları da tekrar şekillendirdiklerini söyledi.

'GÜÇLÜ TOPLUM ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere ayrıca ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi yürütüyoruz. Aileyi güçlendirmeye yönelik de politikalar yürütüyoruz. Çünkü, 'güçlü aile, güçlü toplum' demektir. Güçlü toplum da özellikle ülkemizin en büyük teminatı. Aslında tüm toplumu kapsayan bir seferberlik hareketi. Özel sektör ve yerel yönetimlerde olduğu gibi üniversitelerimizle de aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda rektörümüzle Denizli'de de çalışmalarımız devam ediyor. 43'ü Denizli'de olmak üzere Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik ve farkındalık çalışması yürüttük" dedi.

'GENÇLERE DESTEK OLUYORUZ'

Bakan Göktaş, bugüne kadar Türkiye'de Aile ve Gençlik Fonu'na 150 bin 86 çiftin başvurduğunu belirtip, "Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlere destek oluyoruz. Aile ve nüfus ile ilgili 10 yıl boyunca da uzun vadeli politikalar yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizin nüfus ve demografik yapısını korumak adına da önemli çalışmalarımızı önümüzdeki dönemlerde sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımız tensipleriyle 2025 aile yılında da çok önemli bir desteği de hayata geçirmiştik. Doğum yardımları kapsamında ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL destek, 2'nci çocuğa aylık 1500 TL, 3'üncü çocuğa aylık 5 bin TL, 3'üncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL desteği hayata geçirdik. Bu destek çocuk 5 yaşına gelene kadar sürüyor" dedi.

'3 MİLYAR 500 MİLYON LİRA DESTEK'

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu desteklerimiz, ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bugün itibariyle yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak sürdürülebilir desteklerle özellikle ailelere, çocuklara destek olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da doğum yardımına başvuruları da özellikle hem e- Devlet hem de ilk öğretmenim, ailem mobil uygulamasında da almaya devam ettiğimizi özellikle sizin vesilemizle hatırlatmak isterim. Ailelerimize hayırlı olsun."

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.