Şehit Uzman Çavuş Çakır Osmaniye'de Uğurlandı

1) ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇAKIR, OSMANİYE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

EDİRNE'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır (24), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin 1 yıl önce evlendiği eşi Pınar Çakır (24), taşıdığı eşinin üniformasına sarılıp ağladı.

Edirne'de 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, dün araç kazasında yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi. Hastane morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ilk olarak helallik alınması için merkez Haraz Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın 3 yıl önce annesi Melek Çakır'ı, çocuk yaşta ise babası Ökkeş Çakır'ı kaybettiği, 6 kardeşin de en küçüğü olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesine; ailesi, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, askeri yetkililer, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Servet Ökkeş Çakır'ın yaklaşık 1 yıl önce evlendiği Pınar Çakır, eşinin üniformasına sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit Servet Ökkeş Çakır için Yeşil Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından, dualarla Karaçay Mezarlığı'na götürülen şehit Çakır, annesi Melek Çakır'ın mezarının yanında toprağa verildi.