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Kocaeli'de Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'de Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin Çatısında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısında çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.

1) KOCAELİ'DE OKUL ÇATISINDA YANGIN

KOCAELİ'nin İzmit İlçesinde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısı alev alev yandı.

İzmit İlçesi Ayazma Mahallesi Gündoğdu Bayındırlık Kalıcı Konutlarında bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesinin çatısında yangın çıktı. Okulun çatısı alev alev yanmaya başladı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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