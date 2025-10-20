Haberler

Balıkesir'de Gaspetme Olayında 2 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişinin otomobil gasbetmesi sonucu iki kişi öldü, iki polis memuru da dahil olmak üzere toplamda yedi kişi yaralandı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) OTOMOBİL GASBETTİ, 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2'Sİ POLİS 7 KİŞİYİ YARALADI; ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde henüz ismi öğrenilemeyen kişi, öldürdüğü kişinin aracını gasbetti. Yolda 1 kişiyi daha öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan saldırgan, sıcak takip sonrası çıkan çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirildi. 2'si çatışmada yaralanan polis memuru toplam 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Önceki gün saat 23.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün öldürüldüğünü, aracının da gasbedildiğini tespit etti. Şüpheli kaçarken ateş açarak çevredeki 1 kişiyi daha öldürüp, 5 kişiyi de yaraladı. Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan ise vurularak öldürüldü.

Olayda yaralanan 2'si polis memuru, 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcı görevlendirilip, soruşturma başlatıldı.

7 YIL SURİYE GÖREV YAPTI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, cinayetten hükümlü, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) otomobilini gasbedip tabancayla vurduğu Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin (29) Suriye'de 7 yıl görev yaptığı ve terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlara katıldığı belirtildi. Biri kız, 4 kardeşin en büyüğü olan Kemal Ekri'nin, 30 Eylül'de birliği ile birlikte görevli olduğu Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na döndüğü ifade edildi.

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMIŞ

Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin, erkek kardeşi Salih Ekri'nin 4 Ekim'de Ankara'da yapılan düğününe katıldığı, ardından da Edremit'teki birliğine geri döndüğü bildirildi. Kemal Ekri'nin cenazesinin, Ankara Etimesgut Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Saldırgan Mustafa Emlik'in evinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü Göktuğ Çalık'ın ise avukatlık yaptığı bildirildi.

SEBEPSİZCE MARKETE GİDİP İŞLETMECİYİ VURMUŞ

Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre'de market işletmecisi olduğu kaydedildi. Saldırganın, Özbek'in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi. Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.

ADRES SORMA BAHANESİYLE KADINI VURDUĞU AN KAMERADA

Saldırgan Mustafa Emlik'in Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde gasbettiği otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştığı, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya'yı da yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

UZMAN ÇAVUŞ EKRİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, cinayetten hükümlü cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36), otomobilini gasbedip tabancayla vurduğu 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri için askeri tören düzenlendi. Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile merhum Uzman Çavuş'un ailesi ve yakınları katıldı. Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öz geçmişinin okunmasının ardından dualar okundu.

Törenin ardından Kemal Ekri'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketine uğurlandı. Vali Ustaoğlu, törende Ekri'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
