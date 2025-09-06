Ateşli Silah Kazasında Şehit Polis

1) ÖZEL HAREKET POLİSİ, AĞIR MAKİNELİ SİLAHIN KAZAEN ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

BABASI DA ÖZEL HAREKAT POLİSİYMİŞ; O DA ŞEHİT OLMUŞ

Mersin'de, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın (28) babası Ali Karapınar'ın (49) da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.