DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3) - Haberler

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DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim (3)

TUTUKLANDI Konya'da, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken çarptığı, içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu aracı kaçıran ve haberi takip eden DHA ekibi sayesinde yakalanan Mustafa Arslanhan (23) tutuklandı.

KONYA (DHA) - TUTUKLANDI

Konya'da, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken çarptığı, içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu aracı kaçıran ve haberi takip eden DHA ekibi sayesinde yakalanan Mustafa Arslanhan (23) tutuklandı. Arslanhan'ın 'yağma', 'hırsızlık' ve 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya, DHA, Güncel, Haberler

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