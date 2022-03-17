DHA EKİBİNİN YAKALATTIĞI OTOMOBİL HIRSIZI DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ - Haberler

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DHA EKİBİNİN YAKALATTIĞI OTOMOBİL HIRSIZI DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Konya'da dün 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken, çarpmasının ardından;

Konya'da dün 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken, çarpmasının ardından; bu kez içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu çarptığı otomobile binip kaçan ve kısa bir süre yakalanan Mustafa Arslanhan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Aksaray'da oturan Arslanhan'ın olaydan 2 gün önce dedesini ziyaret etmek için Konya'ya geldiği öğrenildi.

DHA EKİBİNİN YAKALATTIĞI OTOMOBİL HIRSIZI DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

DHA EKİBİNİN YAKALATTIĞI OTOMOBİL HIRSIZI DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

DHA EKİBİNİN YAKALATTIĞI OTOMOBİL HIRSIZI DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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