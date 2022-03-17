DHA EKİBİNİN YAKALATTIĞI OTOMOBİL HIRSIZI DEDESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Konya'da dün 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken, çarpmasının ardından; bu kez içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu çarptığı otomobile binip kaçan ve kısa bir süre yakalanan Mustafa Arslanhan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Aksaray'da oturan Arslanhan'ın olaydan 2 gün önce dedesini ziyaret etmek için Konya'ya geldiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel, Haberler