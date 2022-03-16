DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - KONYA'da 2 iş yerinden hırsızlık yapan Mustafa Arslanhan (23), sürücüsünü bıçakla tehdit ederek bir otomobili alıp kaçtı. Arslanhan, çaldığı araçla kaçarken bir otomobile çarptı. Sürücü ile tartışan şüpheli, polislerin geldiğin görünce bu kez çarptığı içinde 6 yaşındaki Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Şüpheli Arslanhan, çocukla bir apartmana saklanmak isterken olayı takip eden Demirören Haber Ajansı ekibi tarafından fark edilerek, polise durumun bildirilmesi ile yakalandı. Arslanhan, gözaltına alınırken, Kayra Deniz ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı. Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi'yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı. Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.