Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun ve sığınağın imha anı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposu ve sığınağın vurulma anlarını paylaştı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposu ve sığınağın vurulma anlarını paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada "Ermeni silahlı kuvvetlerine ait bir sonraki sığınak ve askeri teçhizatın imha anı" denildi.