Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel