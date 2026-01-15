Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddiaları doğru değil

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.