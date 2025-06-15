Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Sınır Güvenliği Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, belirli grupların sosyal medyada yayımladığı 'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Türkiye-İran sınırının güvenli olduğu ve herhangi bir olağandışı durumun yaşanmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türkiye'nin sınırlarının güvende olduğunu, belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan " İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasının gerçek olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a menfur saldırısı sonrası bazı sosyal medya hesapları tarafından "İran'dan Türkiye'ye göç dalgasının başladığına" dair yapılan paylaşımların dezenformasyon amaçlı olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağandışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığı hususunu teyit ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ilaveten, hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir. Söz konusu sistemler, güvenlik duvarları, termal kamera sistemleri, aydınlatmalar, elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve zırhlı gözetleme araçları ile desteklenmektedir. İlgili güvenlik güçlerimiz, hudutlarımızdan herhangi bir yasa dışı geçişe müsamaha göstermemekte, bu yöndeki denemeler anında engellenmektedir. Aksi yönde yapılan paylaşımların, gündemi speküle ederek yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve 'istikrarsızlaştırma faaliyeti' yürütmek amacını taşıdığı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu gibi dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Açıklamada, kamu düzenini hedef alan söz konusu dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hukuki takibatın yapılacağı, dezenformasyona karşı koyma faaliyetlerinin doğru bilgilendirme, sivil toplumla işbirliği geliştirme ve hukuki mücadele vermek suretiyle yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
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