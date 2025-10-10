Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Restoran Ücretleri Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, restoran ve kafelerde oturma sürelerine göre ücret alınacağı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" ve "oturma süresine göre ücret alınacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanun'un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi

Aylar öncesinden uyarmıştı! Dediğinde haklı çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlışlıkla hamile sevgilisine çarpan genci bıçaklayarak öldürdü

Yanlışlıkla hamile sevgilisine çarpan genci bıçaklayarak öldürdü
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi

Aylar öncesinden uyarmıştı! Dediğinde haklı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.