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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Özgür Özel İddialarına Yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Özgür Özel İddialarına Yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin GBT'sinin silindiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı ve S.T.'nin 2024'te İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğunu belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş' şeklindeki iddialar doğru değildir" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş' şeklindeki iddialar doğru değildir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin, 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur. Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Tengioğlu'nun 2024 yılındaki ihbarının ardından GBT incelemesinin yapıldığı belirtilerek, "GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, Terörle Mücadele Dairesi (TEM) arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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