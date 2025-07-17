Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstanbul'daki Projelerle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor. Bakanlık bazı alanlarda kimsenin haberi olmadan bu planları yapıyor" şeklindeki iddiaların dezenformasyon amaçlı olup gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den, bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor. Bakanlık bazı alanlarda kimsenin haberi olmadan bu planları yapıyor" iddiası üzerine açıklama yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tüm planlama çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak yürüttüğü ve bu görüşler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki konut projeleri şehrin deprem gerçeği dikkate alınarak bu doğrultuda planlanmakta ve konut alanları üretilmektedir. Planlama süreçlerinde hiçbir kurumun haberdar olmadığı yönündeki iddialar doğru değildir. İddialara konu bazı alanlarda ise konut üretimine yönelik planlanan tüm projeler, yalnızca sosyal konut üretimini kapsamaktadır. Bu alanlarda ticari amaçlı veya lüks konut projeleri gerçekleştirilmemektedir. Bazı iddialarda yer alan '19 Mart yolsuzluk operasyonlarından sonra konut planlama süreçlerinin hızlandığı' şeklindeki söylemler ise somut veriye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltma ve provoke etme amacı taşımaktadır."