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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstanbul'daki Gösterilere İlişkin Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstanbul'daki Gösterilere İlişkin Açıklama
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İletişim Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerde, '49 kişinin tutuklu olduğu' iddiasının doğruluğunu yalanladı ve sadece 14 sanığın tutuklu olduğunu duyurdu.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili, '49 kişinin halen tutuklu olduğu' iddiası doğru değildir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili, '49 kişinin halen tutuklu olduğu' iddiası doğru değildir. İstanbul 70'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 49 sanık kanuna aykırı şekilde toplantı ve yürüyüşe katılma suçundan yargılanmaktadır. Sanıklardan sadece 14'ü 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu yargılanmakta olup diğer sanıklar tutuksuz yargılanmaktadır. Sosyal medya hesapları aracılığıyla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadeleri kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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