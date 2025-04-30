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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Enerji ve İletişim Kesintisi İddiasına Yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Enerji ve İletişim Kesintisi İddiasına Yanıt
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de 72 saat boyunca enerji ve iletişim kesintisi yaşanacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Herhangi bir olağan dışı durumun bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, " Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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