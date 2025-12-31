Haberler

Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, istifasının ardından yaptığı uyuşturucu testinin sonuçları negatif çıktı. Torlak, test için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

Alınan bilgiye göre, Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.

Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
