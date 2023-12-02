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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasını yalanladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Hamas propagandası: Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusu, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de başlayan 'insani aranın' bittiğini ve Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığını duyurmuştur. İsrail savaş uçaklarının bu sabah itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarında 178 kişi hayatını kaybetmiştir. Görüntülerde, 'oyuncak' olduğu iddia edilen bebek, bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden 5 aylık Muhammed ez-Zehhar'dır.

Anadolu Ajansında (AA) yer alan Mohammed Majed'in haberine göre, ona sarılarak vedalaşanlarsa annesi Asmahan Attia ez-Zehhar ve dedesi Attiye Ebu Umra'dır. Ayrıca AA'dan Ali Jadallah tarafından haberle ilgili birçok görüntü kaydedilmiştir. Ebu Umra, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 5 aylık torunu Muhammed ez-Zehhar'ın naaşıyla bölgedeki gazetecilere açıklama yapmış ve görüntüler birçok medya kuruluşu tarafından teyitli haber olarak servis edilmiştir. İsrail, insani aranın bitmesiyle daha önce 'güvenli bölge olacağını' iddia ettiği ve kuzeyden gelen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'u da savaş alanı ilan etmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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