Dezenformasyonla Mücadele: İran'dan Türkiye'ye Göç Dalga İddiaları Gerçek Değil

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İletişim Başkanlığı, İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başlayacağı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını belirtti. Türkiye-İran sınırında olağan dışı bir hareketlilik olmadığı vurgulandı.

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezik, İsrail'in saldırıları İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başlayacağı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağan dışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan 'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in İran'a menfur saldırısı sonrası bazı sosyal medya hesapları tarafından İran'dan Türkiye'ye göç dalgasının başladığına dair yapılan paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır.

İçişleri Bakanlığımız, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağandışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığı hususunu teyit etmektedir. Buna ilaveten hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Söz konusu sistemler, güvenlik duvarları, termal kamera sistemleri, aydınlatmalar, elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve zırhlı gözetleme araçları ile desteklenmektedir. İlgili güvenlik güçlerimiz, hudutlarımızdan herhangi bir yasa dışı geçişe müsamaha göstermemekte, bu yöndeki denemeler anında engellenmektedir.

Aksi yönde yapılan paylaşımların, gündemi speküle ederek yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve 'istikrarsızlaştırma faaliyeti' yürütmek amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu gibi dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

Kamu düzenini hedef alan söz konusu dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki takibat yapılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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