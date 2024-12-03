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Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı Çanakkale'de Yapıldı

Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı Çanakkale'de Yapıldı
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İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, basın mensuplarına yönelik dezenformasyonla mücadele konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, doğru bilgiye ulaşmanın zorluğu ve medya üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca, dron eğitimini tamamlayan basın mensuplarına belgeleri verildi.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, kentteki basın mensuplarına yönelik "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında yapılan toplantıda, dezenformasyonla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı"na ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni medya kavramının, çarpıtma ve gerçeğe ulaşmada düzensizliğini içinde barındırdığını, doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığını vurguladı.

Özellikle son 30 yıldaki değişimin, geleceğe dair büyük bir kaygıyı da beraberinde getirdiğini ifade eden Güven, "Bu anlamda İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyadaki hakikat mücadelesine dikkati çekiyor ve bu kapsamda etkili çalışmalar düzenliyor. Çanakkale Bölge Müdürlüğü olarak bölgemizde faaliyet gösteren gazeteci arkadaşlarımızla da gerçek haberciliğin donelerini masaya yatırıyor ve birlikte hareket ederek sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantılarına yoğun şekilde devam edeceğiz." dedi.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, 5-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen dron eğitimini tamamlayan basın mensuplarına belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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