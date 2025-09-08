Haberler

Dezenformasyon Paylaşımı Yapan 14 Hesap Yöneticisi Tespit Edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında provokatif dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı açıklandı. Tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
