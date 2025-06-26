Dezenformasyon İddiasına DMM'den Yanıt

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında yer alan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılan 311 milyon doların buhar olduğu iddiasını yalanladı. Açıklamada, iddianın kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bilinçli bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın, hiçbir somut veri ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yanıltmayı ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini hedef almayı amaçlayan bilinçli bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Helikopter ve Uçak Alım Projesi" çerçevesinde bugüne kadar 9 helikopter ve 10 insansız hava aracı (İHA) tedarik edildiği, 8 helikopter ve 20 uçağın tedarik sürecinin ise devam ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu projeler için SSDF'ye yaklaşık 331 milyon dolar ve 426 milyon TL aktarılmıştır. Bugüne dek kullanılan toplam kaynak 279 milyon dolar ve 426 milyon TL seviyesindedir. SSDF'de halen 52 milyon dolar kullanılabilir kaynak bulunmaktadır. Tüm bu veriler, fonların şeffaf şekilde yönetildiğini, herhangi bir kaynağın 'buhar olduğu' yönündeki iddianın ise mesnetsiz ve manipülatif olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu projelerde kullanılan İHA'lar, yerli ve milli üretim kabiliyetinin bir göstergesi olarak sadece yangınla mücadelede değil, teknolojik kapasitemizin uluslararası düzeyde geldiği noktayı da temsil etmektedir. Türkiye'nin savunma sanayisini ve yerli üretim gücünü hedef alan bu tür karalama içerikli yayınlar, kamuoyunu yanıltma çabasından öteye geçmemektedir. SSDF'ye aktarılan her kuruşun hesabı verilmektedir ve projeler kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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