Dezenformasyon iddialarına yanıt: Ormanlar talan edilmiyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Samsun ve Zonguldak'taki orman alanlarının sınırları dışına çıkarılmasına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkiye'nin orman varlığını son 20 yılda artırdığı vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak 'ormanların talan edildiği' yönünde dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak sosyal medya mecralarında 'ormanların talan edildiği' yönünde dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmamakta, dezenformasyon içermektedir. Devlet ormanları Hazine adına tescillidir ve bu alanlarda her türlü tasarruf Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırmış bir ülkedir. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü ülkedir" denildi.

