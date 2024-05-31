Dezavantajlı Kadınlar Meslek Sahibi Oluyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki kurslara katılan dezavantajlı kadınlar, meslek sahibi olup ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Merzifon'da geçen yıl Harmanlar Mahallesi'nde açılan ADEM, kadınların vakitlerini verimli geçirerek sosyalleşebileceği bir mekan oldu.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten merkezde dezavantajlı kadınlara kurs veriliyor.

Haftanın 5 günü merkezin yolunu tutan kadınlar, tekstil ve el sanatları atölyelerinde görevli usta öğreticilerden uygulamalı eğitim alıyor.

Yaklaşık 3 ay süren kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, genellikle giyim, takı, rölyef tablo, sepet, atık malzemelerden hediyelik süs eşyaları üretiminin yanı sıra konfeksiyon makinelerini de kullanmayı öğreniyor.

Bu sayede meslek sahibi olan kursiyerler, uzun uğraşlar sonucu yaptıkları ürünleri hem ilçe sakinlerine satıyor hem de Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda istihdam ediliyor.

Merkezin proje koordinatörü Banu Gözütok, AA muhabirine, kadınların sosyal ve ekonomik hayata atılmalarını sağlamak amacıyla çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bir yılda açtıkları 15 farklı alandaki kurslardan 185 dezavantajlı kadının faydalandığını dile getiren Gözütok, kurs sonunda sertifika verdikleri kursiyerlerin ürettiği ürünlerin satışının yapılması amacıyla sergiler de düzenlediklerini belirtti.

Kurslar sayesinde ilçede faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarına kalifiye makineci, ütücü ve overlokçu yetiştirdiklerini anlatan Gözütok, şunları kaydetti:

"Merkezimizde iki ayrı gruba hitap ediyoruz. Bir kısmı iş teşviki olan, diğer kısmı ise ev ekonomilerine katkı sağlayan grubumuz. Kursiyerlerimizi tekstil fabrikalarında çalışabilecek duruma getiriyoruz. Sanayi makineleri kullanabiliyorlar. Fabrikaların insan kaynakları ile sürekli iletişim halindeyiz. Çalışmak istemeyen bayanlarımıza da kişisel alanda geliştirmek için mesleki beceriler kazandırıyoruz. Türk toplumunun en önemli temeli ailedir. Biz de burada aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizin buradan mutlu ayrılmaları en büyük çabamız."

"Kursun hayatımıza güzel bir dokunuşu oldu"

Kursiyerlerden 47 yaşındaki Ayşe Zuhal Ağanoğlu ise giyim kursuna katıldığını belirterek, meslek edinmekten ve alın teriyle çalışarak para kazanacak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Merkeze geldikten sonra hayatında büyük değişikliklerin olduğuna işaret eden Ağanoğlu, "Kursun hayatımıza güzel bir dokunuşu oldu. Eskiden sadece evde oturup komşu ziyaretlerine gidiyordum. Şimdi üretime geçtik. Kursun ücretsiz olması çok güzel. Fabrikalarda işe girme şansımız oluyor. En büyük hayalim, atölye kurup benim gibi evde oturan insanları yanımda çalıştırmak." ifadelerini kullandı.