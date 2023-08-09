Dezavantajlı gençlere makyaj ve aşçılık kursu

Adana Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı gençler için 'Hayallerimiz Renkleniyor' projesi kapsamında 20 kişiye makyaj ve aşçılık kursu açtı. Kursiyerler ilk makyajını ve yemeklerini polise yaptı.

İlk makyaj polise...Kursiyerler ilk makyajını ve yemeklerini polise yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı gençler için "Hayallerimiz Renkleniyor" projesi kapsamında 20 kişiye makyaj ve aşçılık kursu açtı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı gençler için "Hayallerimiz Renkleniyor" projesi kapsamında 20 kişiye makyaj ve aşçılık kursu açtı. Kursiyerler ilk makyajını ve yemeklerini polise yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplam Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün hazırladığı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı çerçevesinde dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan "Hayallerimiz Renkleniyor" projesi faaliyetlerinden Meslek Edindirme Aşçılık ve Makyaj Kursları düzenlendi. Polisin açtığı kursları başarıyla bitiren 20 aşçı kursiyere şef önlükleri verildi. Polisin açtığı kurslarda meslek sahibi olan gençler ilk deneyimlerini de polis üzerinde yaptı. Gençler kadın polislere makyaj yapıp hünerlerini sergiledi. Aşçılık kursuna katılanlar ise polislere yemek yaptı.