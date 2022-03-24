Dezavantajlı çocuklar için "Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri" açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri projesinin çocuklara yönelik hizmetlerin tek çatı altında yürütüldüğü örnek bir uygulama modeli olacağını bildirdi.

Yanık, yaptığı açıklamada, dezavantajlı durumdaki çocukların her türlü riskten korunması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulacağı, çocukların istedikleri zaman istedikleri gibi yararlanabilecekleri Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri açılmasının planlandığını bildirdi.

Bu merkezlerde 0-18 yaş grubuna hizmet verileceğini, sığınmacı çocukların da merkezlerden yararlanabileceğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, çocuklarımızın sokakta ve sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunmaları amacıyla proaktif sosyal hizmet programları geliştirmeyi, çocuklarımıza sunulan sosyal imkanları artırmayı, çocuklarımıza ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın her anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak, onların sağlıklı bireyler olarak toplum hayatında yer alabilmeleri ve ailelerinin yanında sağlıklı ortamlarda hayata hazırlanmaları için yürüttüğümüz hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz. Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak, onların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyuyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız için hazırladığımız Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete sunacağız. İlkini bu yıl içinde Bursa'da açmayı planladığımız bu merkezlerimizde sunulacak hizmetlerden çocuklarımızın yararlanabilmesi için halka açık bir sistem uygulayacağız."

"Ailelere de danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilecek"

Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde kültürden spora geniş yelpazede etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Merkezlerde resim, boyama, ahşap, heykel ve ebru kursları verileceğini, psikodrama, satranç, sudoku, tangran, sorti, tabu, yapboz, cenga ve geleneksel oyunlarla faaliyetler yapılacağını aktaran Yanık, kitap okuma ve teknoloji odaları da bulunacak bu merkezlerin çocuklar için etkin bir yaşam merkezi olacağını belirtti.

Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinden öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerinden faydalanan ve Bakanlığın mobil ekiplerinin tespit ettiği sokakta çalıştırılan çocukların yararlanacağına işaret eden Yanık, pilot uygulamanın burada verilecek hizmetlerin tür ve niteliğini belirlemede yol gösterici olacağını vurguladı.

Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde çocukların yanı sıra ailelere de danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verileceğini, ayrıca çocuklara yönelik hizmetler konusunda toplumun bu merkezlerden bilgilendirileceğini kaydetti.

"Örnek uygulama modeli olacak"

Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinin Bakanlığın çocuklarla ilgili hizmetlerinin merkezi olmasının planlandığını bildirdi.

Sokakta, okulda çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten mobil ekiplerin bu merkezlerden koordinasyon sağlayacağını belirten Bakan Yanık, Çocuk Hakları Komitelerinin de bu merkezleri düzenleyecekleri etkinlikler için kullanabileceğinin altını çizdi.

Bu merkezlerde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, spor eğitmeni, tercüman, kurs eğitici ve öğreticileri başta olmak üzere farklı meslek gruplarından ihtiyaç duyulan personelin hizmet sunacağını kaydeden Yanık, "Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri projemiz çocuklarımıza yönelik hizmetlerin tek çatı altında yürütüldüğü örnek bir uygulama modeli olacaktır." ifadesini kullandı.