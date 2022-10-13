Dezanformasyon yasasında merak edilenler

Diğer ülkelerle kıyaslandığında İzlenen yol özelinde nasıl bir noktadayız?

''İnternet alanında "özgürlük" ve "güvenlik" dengesini koruyan adımlar atıyoruz. Dezenformasyon yasası bu anlamda kıymetli bir adım. Her ne kadar "sansür" iddiaları ile "manipüle" edilse de yapılması gereken budur. Bu adım düzenlediği sektörün standartlarını aşan hukuki bir aykırılık taşımamaktadır. Hiçbir şirkete veya kullanıcıya bir yasak getirmiyor. Mağduriyetlerin arttığı bu çağda devletler anayasal yetkilerini kullanarak bu alanı denetlemek istiyor. Bu denetlemenin içeriği veri güvenliği, kullanıcıların aydınlatılması, hizmet politikası ve kalitesini arttırmaya yöneliktir.''