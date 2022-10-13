Dezanformasyon yasası ile ilgili soru ve cevaplar hazrlandı

Soru ve cevaplardan bir tanesi ''Türkiye'de anlık olarak en fazla kişiye ulaşabilme gücüne sahip olan sosyal medya şirketleri kimlerin denetiminde?'' idi. Bu soruya şu şekilde yanıt verildi:

''Dünyadaki en büyük sıkıntı, internetin denetimsizliği. Bu denetimsizlik "internetin anonim" olduğu iddiasına dayanıyor. Ancak gerçekte böyle olup olmadığı konusunda tereddütler var. Bir siber saldırıda Whatsapp çöktüğünde biz firmanın yaptığı şu açıklama ile yetinmek zorunda kaldık: "Verileriniz güvende, merak etmeyin". Bunun dışında bir teyit veya doğrulama mekanizması henüz yok. İşte bu şirketler denetimsizlik zemininden düşüncelerini yayıyor. Bunu gören devletler ve özellikle Avrupa Birliği, bu konuda kişisel veriler disiplinin uygulama ve firmalar verileri ülke dışına taşımamaları için önlemler alma yoluna gitti. Ülkemizdeki düzenlemeleri de bu kapsamda değerlendirmek mümkün''