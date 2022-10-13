Dezanformasyon yasası ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu

Yeni yasa ile sosyal medya şirketlerİnİn Türk temsilciler İle Türkiye'de ofis açmaları milli güvenlik açısından nasıl bir avantaj oluşturacak?

''Meseleye sadece kişisel verilerin güvenliği açısından bakmayalım. Tüm veriler açısından risk taşımaktadır. Veri, işlenmemiş bilgi demektir. Yeni yasa İle sosyal medya şirketlerinin Türk temsilciler İle Türkiye'de ofis açmaları milli güvenlik açısından nasıl bir avantaj oluşturacak? İnsanların yatkınlığı, toplumdaki tercihler, bir bölgedeki insanların internette aradığı kelimelerin yoğunluğu bunlar istihbarat amaçlı kullanıma uygundur. Bir kimsenin terör propagandası içeren paylaşımlarının dolaşıma sorunsuz bir biçimde sokulması; bu mecraların propaganda, adam devşirme alanına dönüşmesi, manipülasyona zemin hazırlayan girişimlerin topluma sosyal medya aracılığı ile sevk edilmesi mümkündür. Bunların tümü ve daha fazlası toplumsal huzur ve milli güvenlik için sorun teşkil etmektedir. Zira toplumsal barışı tehdit eden içeriklerin derhal kaldırılması, toplumu manipüle eden içeriklerin tespiti ve hızlı biçimde engellenmesi için Türkiye'de yerleşik bir muhatabın olması önemlidir.''