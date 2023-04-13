Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG ile Esed rejimi çatıştı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ile Beşşar Esed rejimi ordusu arasında çıkan çatışmada 1 rejim unsuru öldü.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/ Ypg ile Beşşar Esed rejimi ordusu arasında çıkan çatışmada 1 rejim unsuru öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor kent merkezinin güneydoğusunda yer alan Tabiyye Şamiyye-Tabiyye Cezire hattında Esed rejimi ordusu ile PKK/YPG'li teröristler arasında gece geç saatlerde başlayan silahlı çatışma, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Çatışmada Tabiyye Şamiyye köyünde konuşlu rejim ordusuna mensup bir 1 silahlı kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tabiyye Cezire'de yuvalanan PKK/YPG'den ise 2 terörist yaralandı.

Çatışmaların ardından terör örgütünün sahadaki destekçisi ABD güçlerine ait 2 helikopter bölgede bir süreliğine uçuş yaptı.

Rejim güçleri Tabiyye Şamiyye eksenine takviye birlikler sevk ederken rejim destekçisi Rusya da Tabiyye Şamiyye köyünde devriye yaptı.

Tabiyye Cezire Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alırken Tabiyye Şamiyye ise nehrin karşı yakasında bulunuyor.

Nehirle ikiye ayrılan Deyrizor'daki hakimiyet durumu

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili, Fırat Nehri'yle doğu ve batı yakası şeklinde bölünüyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasında kalan Deyrizor il merkezi ile güney, güneydoğu ve batı kırsalı bölgeleri, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Esed rejiminin eline geçti.

Deyrizor'un batı yakasında rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar da yoğun şekilde varlık gösteriyor.

Nehrin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.