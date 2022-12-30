Deyrizor'da rafineri çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen roketli saldırıda 10 kişi öldü

??????? Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da el Teym Petrol sahasında, Beşşar Esed rejimi görevlilerini taşıyan minibüse yapılan roket saldırısında 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Deyrizor ilinin Mesrab çölü bölgesindeki el Teym Petrol sahasında çalışan rafineri görevlilerini taşıyan araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda, petrol sahasında çalışan 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ?

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Rejimin Petrol ve Enerji Bakanı Bessam Tuma ise Ahbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "ABD, piyonları ve terörist grupları üzerinden hazırda kalan petrolü halktan kesmek istiyor. Dolayısıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin doğusunda petrol rafineri çalışanları daha önce DEAŞ tarafından aralık 2021'de hedef alınmış, 10 kişi ölmüştü.

DEAŞ, Deyrizor, Humus ve Rakka illerinde zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.