Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışma: 3 çocuk yakalandı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/ Ypg baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında dün gece yaşanan çatışmalarda 3 çocuk Arap aşiretlerine karşı savaşırken yakalandı.

Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü arasında Ağustos 2023'ten bu yana sık sık çatışmalar yaşanıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Deyrizor'un doğusundaki Ebu Bedran beldesinin Susa nahiyesinde çatışmalar yaşandı.

Arap aşiretleri ve örgüt arasında yaşanan çatışmalarda PKK/YPG'nin zorla silah altına aldığı 16 yaşındaki İ.S.H, 13 yaşındaki A.T.M ve 16 yaşındaki B.K.A, örgüt saflarında Arap aşiretlerine karşı çatışırken yakalandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair bulguları paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da gündeme gelmişti.

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında dün 12 noktada şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Arap aşiretleri son günlerde terör örgütünün sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına vurkaç şeklinde gece baskınlar düzenliyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı.

Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.