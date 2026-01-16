Deyr Hafir'den kaçan Suriyeli siviller, tekerleği çıkan traktörle güvenli bölgeye ulaştı

Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir'den patika yolları kullanarak kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan traktör, tekerleklerinden biri kopmasına rağmen hükümetin kontrolündeki güvenli bölgelere ulaşmayı başardı.

Yaklaşık 20 kadın ve çocuğun bulunduğu traktör, römorkun arka tekerleklerinden birinin kopması nedeniyle yaklaşık 5 kilometre boyunca demiri yere sürterek yoluna devam etti.

Luey el-Hasan, traktördeki herkesin kendi ailesinden olduğunu, yanındaki çoğunluğun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Hasan, ayrıca çok sayıda ikişinin orada sıkışmış durumda olduğunu, araçları olmadığı için çıkamadıklarını, kendisinin şu an daha güvende hissettiğini ve en çok çocukların güvenliğinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Suriye hükümetinin kurduğu kontrol noktasına ulaşan siviller, Sivil Savunma ekipleri tarafından traktörden indirilerek ambulanslarla Halep'e tahliye edildi.