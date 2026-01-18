Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı: Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bomba yüklü araç imha edildi

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Deyr Hafir kentinde park halindeki bomba yüklü aracın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

DEYR Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bir caddede park halinde bulunan bomba yüklü aracın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı uzman mühendislik ekiplerinin müdahalesiyle Deyr Hafir kentinde bomba yüklü aracın imha edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede güvenlik taramalarının sürdüğü belirtilerek vatandaşlardan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve durumu derhal kentte konuşlu İçişleri Bakanlığı birimlerine bildirmeleri istendi.

Suriye ordusu dün Deyr Hafir ve Meskene kentleri ile Halep'in doğu kırsalındaki 34 köy ve beldede kontrolü sağladığını, terör örgütü YPG/SDG mensubu yüzlerce kişinin de orduya teslim olduğunu açıklamıştı.

