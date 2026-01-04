Devrim Partisi'nden ABD Büyükelçiliği Önünde "Venezuela" Protestosu: "Latin Amerika Halkları 'Yankee'ye Hak Ettiği Dersi Er ya da Geç Verecek"

(ANKARA) - Devrim Partisi, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye kaçırılmasını, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. Devrim Partisi Genel Sekreteri Ercan Bölükbaşı, "Trump, 'petrolü alacağız, Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz' diyor. Bugün Trump'ın patavatsızlığı olarak gösterilen şey emperyalizmin her zaman var olan gerçek yüzüdür: Daha fazla ve daha fazla yağma" dedi.

Devrim Partisi üyeleri, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik askeri saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle kaçırılarak, ABD'ye götürülmesine ilişkin ABD Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Devrim Partisi Genel Sekreteri Ercan Bölükbaşı, Latin Amerika tarihinin kaynakların çalınmasına, köleleştirmeye ve işgale karşı bir mücadele tarihi olduğunu söyleyerek, bu kavganın sembollerinden biri olan Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının "emperyalist" bir saldırı olduğunu vurguladı.

ABD'nin 1999'da Bolivarcı Devrim'in iktidara gelmesini hiç sindiremediğini ifade eden Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Bolivarcı devrimin lideri Hugo Chavez'in Amerikancı bir darbe girişimi ile kaçırılması, sayısız suikast girişimi, ambargolar ve yaptırımlar Venezuela halkına zarar verse de amacına ulaşamamıştı. Amerikan destekli muhaliflerin seçim hilesi iddiaları, iddia ettikleri gibi demokrasi için falan değil Venezuela halkının varlıklarına çökmek içindi. Nobel Barış Ödülü verdikleri muhalif, Amerikan yatırımcıları toplantısında her şeyi açık açık ifade ediyordu: Yalnızca petrol gelirleri değil, ulaşım, altyapı ve özelleştirme ile birlikte trilyon dolarlık bir fırsat. Evet, yankee'lerin aklında olan tek şey bu trilyon dolarlık fırsat. İnsan hakları, demokrasi ve başka kavramları o fırsatlara giden kapıları açacak anahtarlar olarak gördüler hep. Trump, 'petrolü alacağız, Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz' diyor. Bugün Trump'ın patavatsızlığı olarak gösterilen şey emperyalizmin her zaman var olan gerçek yüzüdür: Daha fazla ve daha fazla yağma.

"ABD emperyalizmini yeneceğiz. Latin Amerika özgürleşecek. Filistin özgürleşecek"

Kübalılar, Venezuelalılar, Brezilyalı, Uruguaylı, Kolombiyalı, Arjantinli, Şilili devrimciler; Latin Amerika halkları bunu herkesten iyi biliyor. O yüzden bugüne kadar bu direniş geleneğini sürdürdürdüler. 'Ya vatan ya ölüm' dediler. Bugünden sonra da ABD için işler istedikleri gibi gitmeyecek. Biliyoruz, Latin Amerika halkları yankee'ye hak ettiği dersi er ya da geç verecek. Bugün Amerikan barbarlığının, kural ve hukuk tanımazlığının en büyük örneklerinden birisini görüyoruz. Bu kural tanımazlığı bir şekilde olumlamaya çalışanları da ayrıca not ediyoruz. Kimlerin mandacı olduğunu, ülkelerinin bağımsızlığını aslında birer yük olarak gördüklerini kenara yazıyoruz. Yerlilik millilik anlatanların, bağımsızlık pozları kesen AKP iktidarının 'tarafları itidale davet eden' açıklamasının ne anlama geldiğini hepimiz görüyoruz. Latin Amerika'nın, Filistin'in, Suriye'nin, Türkiye'nin, kendi ülkemizin nasıl kurtulacağını görüyoruz. Dünya emperyalizmden çok çekti. İnsanlık emperyalizmden çok çekti. Ancak hesap vakti yaklaşıyor. ABD emperyalizmini yeneceğiz. Latin Amerika özgürleşecek, Filistin özgürleşecek. Türkiye Amerikan işgalinden kurtulacak, özgürleşecek. Kahrolsun ABD emperyalizmi. Yaşasın ülkelerini devrime taşımak için mücadele eden tüm halklar."