Devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 15 kişi taburcu oldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Sürücü Ahmet Yavuz İlme'nin kazaya neden olduğunu öne sürdüğü traktöre ise yapılan ilk araştırmalarda ulaşılamadı.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Adana- Konya kara yolu Ereğli ilçesi yakının da meydana geldi. Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Ahmet Yavuz İlme, iddiaya göre önündeki traktörün sağa sola kayan römorklarına çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 46 yolcu bulunan otobüste sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoförün de bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü Ahmet Yavuz İlme'nin ifadesi sonrası bölgede yapılan araştırmada kazaya neden olduğu öne sürülen traktöre ulaşılamadı. Traktör ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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