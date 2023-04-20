Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AMASYA'da devrilen traktörünün altında kalan Fikret Çört (30), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayabaşı köyünde meydana geldi. Fikret Çört'ün evinin bahçesinde çalışma yaparken kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Çört'ü gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çört, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çört, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fikret Cört, köyde toprağa verildi.