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Devrilen traktörün altında kalan eski muhtar öldü

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Devrilen traktörün altında kalan eski muhtar öldü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kontrolünden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan eski muhtar Ziya Tezbaşaran (58), hayatını kaybetti.

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kontrolünden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan eski muhtar Ziya Tezbaşaran (58), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Germencik ilçesi kırsal Tekin Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Tezbaşaran'ın bahçesinde kullandığı 09 ZD 912 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Tezbaşaran, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Tezbaşaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin Mahallesi'nin eski muhtarı Tezbaşaran'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Germencik, Jandarma, Aydın, Kaza, Güncel, Haberler

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