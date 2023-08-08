Denizli'nin Güney ilçesinde seyir halindeyken dengesi kaybolan inşaat malzemeleri, römork ve traktörün devrilmesine neden oldu. Ters devrildiği traktörün altına kalan sürücünün hayatını kaybettiği kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Seyir halindeyken dengesini kaybeden yük traktörün devrilmesine neden oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Güney ilçesinde seyir halindeyken dengesi kaybolan inşaat malzemeleri, römork ve traktörün devrilmesine neden oldu. Ters devrildiği traktörün altına kalan sürücünün hayatını kaybettiği kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Güney ilçesine bağlı Yeni Mahallede 77 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 60 yaşındaki Mustafa Kuru'nun kullandığı inşaat malzemesi yüklü traktör, şehir merkezine doğru yola çıktı. Traktör seyir halindeyken, römorktaki inşaat iskelesi parçaları dengesini kaybetti. Sağa doğru yatan inşaat malzemeleri önce römorkun daha sonra ise traktörün kontrolden çıkmasına neden oldu.

Bir süre yan yatarak sürüklenen römork ve traktör, metreler sonra ters devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme Mustafa Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuru'nun traktörün altına sıkışan cenazesi, bir iş makinesinin yardımıyla aracın altından çıkartılabildi. Hayatını kaybeden Mustafa Kuru'nun otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan sürücünün hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan inşaat malzemelerinin hareket ettiği ve sonrasında römork ile traktörün devrildiği anlar yer aldı.