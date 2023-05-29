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Devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tır'da sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tır'da sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siverek-Şanlıurfa karayolu 20'inci kilometresinde Mehmet Ö idaresindeki arpa yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, tır kasasında bulunan tonlarca arpa yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Güncel

Şanlıurfa Siverek İtfaiye Güncel Haberler

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