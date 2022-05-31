Devrilen TIR'daki kum yola saçıldı; araç kuyruğu oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen TIR'daki kum yola saçıldı; araç kuyruğu oluştu

Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Devrilen TIR'daki kum yola saçıldı; araç kuyruğu oluştu

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü TIR, bariyerlere çarparak yan yattı.

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü TIR, bariyerlere çarparak yan yattı. TIR'daki kum yol saçılırken, yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun 29'ncu kilometresinde meydana geldi. Volkan Çetin kullandığı 43 ABL 399 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR devrilerek yan yattı. TIR'daki kum da yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çetin, sağlık kontrolü için ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu. TIR'ın kaldırılması ve kumun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Kütahya Tragger Kaza Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title