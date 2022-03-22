DEVRİLEN TIR'DAKİ BUĞDAY ETRAFA SAVRULDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada TIR kasasındaki buğday çevreye savruldu.
Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin'e ilerleyen B.B.'nin kullandığı 42 AUN 53 plakalı buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki buğday ise yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı.